横浜高島屋にモンブランがオープン。購入者にレザータグやブックマークをプレゼント
リシュモンジャパン モンブランは6月24日、「モンブラン 横浜高島屋店」をオープンする。
ウェス・アンダーソンによるキャンペーンビジュアル
同店は横浜高島屋2階のインターナショナルブティックスに位置し、豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間が特徴。筆記具や時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野で卓越したクラフツマンシップとデザインを追求するラグジュアリーメゾンとしての世界観を展開する。
オープンを記念した購入特典として、バッグの購入者先着20名にオリジナルレザータグを、筆記具または4万円以上のスモールレザーグッズの購入者先着20名にオリジナルブックマークをプレゼントする。いずれもカリグラファーによる箔の名入れを依頼でき、商品は約3週間後に引き渡しとなる。
オリジナルレザータグ(イメージ)
オリジナルブックマーク(イメージ)
オープン当日から6月30日までの期間、1階正面玄関に「モンブランキオスクウォール」を設置する。旅先からポストカードを送るような感覚を楽しめる空間を提供する。
ウェス・アンダーソンによるキャンペーンビジュアル
同店は横浜高島屋2階のインターナショナルブティックスに位置し、豊かなヘリテージと現代的なデザインが融合した空間が特徴。筆記具や時計、レザーグッズ、アクセサリーの分野で卓越したクラフツマンシップとデザインを追求するラグジュアリーメゾンとしての世界観を展開する。
オリジナルレザータグ(イメージ)
オリジナルブックマーク(イメージ)
オープン当日から6月30日までの期間、1階正面玄関に「モンブランキオスクウォール」を設置する。旅先からポストカードを送るような感覚を楽しめる空間を提供する。