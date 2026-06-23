烏骨鶏の卵を使用した夏季限定「金魚焼印」かすていらなど、2026年お中元ギフトが登場
金澤烏鶏庵の里は6月1日から、公式通販サイトにて「烏骨鶏の夏の贈り物」を開始した。8月17日 11時頃までの期間限定で実施する。
金魚の焼印のカステラも販売
同社は希少で栄養価の高い烏骨鶏の卵を使用した菓子を展開している。このほど、お中元向けに看板商品の「烏骨鶏かすていら」をはじめ、プリンやバームクーヘンとの多彩な詰め合わせ商品を用意した。期間中は、対象となる一部商品の送料が全国一律330円となる特典も用意する。
かすていら・バームクーヘン
主な商品として、「烏骨鶏かすていら」の各サイズ2本入りや、個包装の詰め合わせなどを取りそろえる。6月15日からは、夏らしく涼しげな「金魚」の焼印が入った夏季限定かすていらの詰め合わせ各種もラインアップに加わった。金魚焼印入りは、金箔付きとのセットや瀬戸内レモン味との2本セットなどを用意し、一部は一律送料330円の対象となる。
プレーン2本入
金魚の焼印のカステラも販売
同社は希少で栄養価の高い烏骨鶏の卵を使用した菓子を展開している。このほど、お中元向けに看板商品の「烏骨鶏かすていら」をはじめ、プリンやバームクーヘンとの多彩な詰め合わせ商品を用意した。期間中は、対象となる一部商品の送料が全国一律330円となる特典も用意する。
主な商品として、「烏骨鶏かすていら」の各サイズ2本入りや、個包装の詰め合わせなどを取りそろえる。6月15日からは、夏らしく涼しげな「金魚」の焼印が入った夏季限定かすていらの詰め合わせ各種もラインアップに加わった。金魚焼印入りは、金箔付きとのセットや瀬戸内レモン味との2本セットなどを用意し、一部は一律送料330円の対象となる。
プレーン2本入