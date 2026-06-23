AKB48が23日、公式サイトを更新。メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。5月1日に活動休止を発表。理由は体調不良と発表されていた。

発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係者への聞き取り内容に食い違いがあったとし、復帰に向けた協議を重ねて求めたものの、話し合いが成立しなかったとしている。

花田は神奈川県出身で、24年に加入した19期メンバー。身長は1メートル52と小柄ながら、加入直後からそのパフォーマンス力で存在感を発揮した。25年発売のシングル「まさかのConfession」では、当時研究生ながら16人選抜に入った。

シングル選抜経験は3回。19、20期によるカップリング曲「Skipping stone」では、センターを務めた。ファンからは未来のグループ総監督候補にも挙げられていただけに、その後、選抜落ちした際には、ファンからも驚きの声が上がっていた。

特技は魚をさばくこと。イベントでその手腕を披露したこともあり、今年1月には小田原市の「小田原さかな特別アンバサダー」に任命された。グループ以外でも活動できる、貴重な存在だった。

オーディションで10人以上が加入することも珍しくないAKB48で、19期はわずか5人（1人が卒業）だった。しかし、現役メンバー4人のうち、3人が選抜を経験するなど、少数精鋭として次代を担うことを期待されていた。

中でも伊藤百花は、その端正なビジュアルからSNSで大きな話題に。シングル2作連続選抜と、完全にグループの顔として定着し、今はテレビのバラエティー、情報番組にも引っ張りだこだ。

“顔面国宝”の異名を持つ伊藤と、選抜常連で総監督候補だった花田。昨年は結成20周年を迎え、NHK紅白歌合戦にも6年ぶりに出場した。再ブームの兆しが見える中、2014年以来の東京ドームコンサート（15年の運動会を除く）を目標に掲げるAKB48にとって、両輪となるはずの19期メンバーが明暗を分けた。7月に昇格記念コンサートを控え、衝撃的な発表となった。