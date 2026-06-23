バナナマン設楽統、あす24日放送『ノンストップ！』休止を報告 『めざましテレビ』伊藤アナが“理由”伝える
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（53）が23日、自身がMCを務めるフジテレビ系『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）に生出演。あすの同番組休止を伝えた。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
同番組の直前まで放送されている『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）のエンディングで、MCの同局・伊藤利尋アナウンサー（53）と設楽が掛け合い。そのなかで、伊藤アナに「そして、『ノンストップ！』は、あすはワールドカップ、パナマ×クロアチアの中継でお休み？」と聞かれると、設楽は「はい」と肯定。伊藤アナが「あさってまた、よろしくお願いいたします」と呼びかけると、設楽も「よろしくおねがいします」と頭を下げた。
伊藤アナは続けて「『めざましテレビ』は、あすは7時20分までの放送です」と放送時間の変更をアナウンスすると、テロップでも「明日は『FIFAワールドカップ』中継のため放送時間を変更」と表示された。
また、設楽は『ノンストップ！』のエンディングでも、この件に言及。「あした『ノンストップ！』お休みでございます」「またあさって、木曜日ですね、お会いしましょう」と伝えた。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
同番組の直前まで放送されている『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）のエンディングで、MCの同局・伊藤利尋アナウンサー（53）と設楽が掛け合い。そのなかで、伊藤アナに「そして、『ノンストップ！』は、あすはワールドカップ、パナマ×クロアチアの中継でお休み？」と聞かれると、設楽は「はい」と肯定。伊藤アナが「あさってまた、よろしくお願いいたします」と呼びかけると、設楽も「よろしくおねがいします」と頭を下げた。
また、設楽は『ノンストップ！』のエンディングでも、この件に言及。「あした『ノンストップ！』お休みでございます」「またあさって、木曜日ですね、お会いしましょう」と伝えた。