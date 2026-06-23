AKB48が23日、公式サイトを更新。メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。AKB48ではこれまで卒業や活動辞退の形でグループを離れるケースが一般的で、運営が詳細な理由を公表した上で契約解除を発表するのは極めて異例となった。

発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係者への聞き取り内容に食い違いがあったとし、復帰に向けた協議を重ねて求めたものの、話し合いが成立しなかったとしている。

花田は5月1日に体調不良のため活動を休止することを発表。グループの公式サイトを通じて、「昨年12月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活動をお休みすることになりました突然の発表になってしまい申し訳ございません」と説明していた。

花田は2005年6月生まれ、神奈川県出身。2024年3月に19期生としてお披露目された。キュートなルックスとあざとく人懐っこいキャラクターで“天性の釣り師”として躍進。ファンからは「めいめい」の愛称で親しまれた。

お披露目からわずか1年後の25年に65枚目シングル「まさかのConfession」で初選抜入り。66枚目シングル「Oh my pumpkin!」、67枚目シングル「名残り桜」でも選抜に選ばれ、3作連続の選抜入りを果たした。

特技は魚をさばくことで、今年1月に「小田原さかな特別アンバサダー」に就任するなど多方面で活躍。次世代を担うメンバーして活躍が期待されていた。

昨年12月の武道館公演で花田を含む19期全員の正規メンバー昇格が発表され、7月11、12日に19期昇格記念ライブ「AKB48 19期生昇格記念LIVE〜次の夏まで、ギンガムチェック〜」を控えていた。同ライブには先月に卒業した白鳥沙怜も一部出演予定で、ファンからは19期5人がそろうことを熱望する声が上がっていた。