見て、触って、聞いて楽しむ。名作絵本のバリアフリー版「てんじつき さわるえほん」発売
佼成出版社は6月17日、1978年発刊のロングセラー絵本「なにをたべてきたの？」のバリアフリー版として、『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』(文・岸田衿子／絵・長野博一)を発刊した。
『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』表紙
同書は、2019年施行の読書バリアフリー法を背景に、障害の有無に関わらず誰もが一緒に楽しめるアクセシブルブックとして製作された。
特殊な透明インクを使って絵の上に点字と触図を立体印刷しており、登場するブタや果物ごとに異なる触り心地を楽しめる。点字に併記する文字は大きく太く印字し、絵の位置を一部変更するなど、見えづらい人にも配慮した工夫を施した。製作にあたっては、日本点字図書館・筑波大学附属視覚特別支援学校・横浜市立盲特別支援学校などの専門家や子どもたちが協力している。
中面開き 点字・触図印刷イメージ画像
中面開き画像
裏表紙の二次元コードから元「歌のお姉さん」の神崎ゆう子さんによる朗読を聞くことができ、目と手と耳で楽しめる仕様となっている。商品は点字・触図を保護する専用スリーブケース入り。
体裁はA4変形判の31ページ、価格は5,500円。
『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』表紙
同書は、2019年施行の読書バリアフリー法を背景に、障害の有無に関わらず誰もが一緒に楽しめるアクセシブルブックとして製作された。
中面開き 点字・触図印刷イメージ画像
中面開き画像
裏表紙の二次元コードから元「歌のお姉さん」の神崎ゆう子さんによる朗読を聞くことができ、目と手と耳で楽しめる仕様となっている。商品は点字・触図を保護する専用スリーブケース入り。
体裁はA4変形判の31ページ、価格は5,500円。