AiSpace、医療機器向けのサイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」開始
AiSpaceは6月1日、医療機器や医療関連システムを対象としたサイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」の提供を開始した。
医療機器サイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」
近年、医療分野におけるサイバー脅威は増加しており、国内でも2024年4月より医療機器の基本要件基準にセキュリティー要求事項が本格適用されている。特に医療機器プログラム(SaMD)では開発段階からのリスク分析や文書整備が求められており、同社はこれまでに培ったITサービスの知見を活かして同事業の本格展開に乗り出した。
提供するサービスは、医療機器サイバーセキュリティー支援として、「サイバーセキュリティーマネジメント計画の策定支援」「リスク分析支援」「セキュリティー関連文書の作成支援」「脆弱性評価支援」「SBOM対応支援」「サイバーセキュリティー試験」。
今後は、医療分野に特化したITサービス企業としての経験とセキュリティーの知見を融合し、システムの安全性向上に貢献していく。また、AI技術を活用した文書作成支援やセキュリティー運用支援の研究開発も進め、より実践的で導入しやすいサービスの提供を目指す。
医療機器サイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」
近年、医療分野におけるサイバー脅威は増加しており、国内でも2024年4月より医療機器の基本要件基準にセキュリティー要求事項が本格適用されている。特に医療機器プログラム(SaMD)では開発段階からのリスク分析や文書整備が求められており、同社はこれまでに培ったITサービスの知見を活かして同事業の本格展開に乗り出した。
今後は、医療分野に特化したITサービス企業としての経験とセキュリティーの知見を融合し、システムの安全性向上に貢献していく。また、AI技術を活用した文書作成支援やセキュリティー運用支援の研究開発も進め、より実践的で導入しやすいサービスの提供を目指す。