伊藤屋国際は、EarAcoustic Audioより“誰もがより手軽に楽しめるフラッグシップサウンド”をテーマにした有線イヤフォン「OSHUN-LTD」を6月26日に発売する。価格は29,800円。カラーバリエーションはSilver、Black、Gold、Platinum。

「新たに定義されたフラッグシップの入門機」というイヤフォンで、EarAcoustic Audioが展開している“ELYSIAN FIELDS Series”の外伝的コンセプト、“UTOPIA Series”の第1弾製品となる。

インピーダンス26Ω、感度110dBの高効率設計で、さまざまなオーディオ環境で十分な音圧と豊かなダイナミックレンジを実現した。再生周波数特性は20Hz～20kHz。

ドライバーには、デュアル磁気回路・デュアルキャイビティを採用した8.3mm径ダイナミックドライバーを1基搭載。従来のシングル時期回路設計に比べ、駆動力は約2倍になり、振動の始動から減衰までの優れた制御性能を備えているという。

振動板にはチタン合金に特殊メッキ加工を施したドームに、カーボンを使用したサスペンションを採用する。「高剛性かつ軽量なドームは高音域の伸びを滑らかに、同時に分割歪みを極限まで抑制。高減衰かつ優れた弾性を備えたサスペンションは中低音域を制御、微細なダイナミクスを損なうことなく適切な減衰を付与し、豊かな低音域の広がりを実現している」とのこと。

サウンドチューニングは「極めて滑らかなボーカル再生に、同社基準となる標準周波数特性のデュアルコアチューニング」を採用。全体を通し、音楽のジャンルを選ばないバランスの良さと、ゆったりとした滑らかな聴き心地を両立した。

キャビティでは、耳介のデータを基にコンサートホールにおける反射経路を小さなイヤフォン内に再現。ハウジングは航空機グレードアルミニウム合金を槌目加工で成形、クリスタル調コーティング処理を施し、隕石を連想させる唯一無二の質感を実現している。

銀メッキ単結晶銅OCCケーブルが付属。リッツ構造、低インピーダンス、過渡特性を維持し、低音域の伝送効率と高音域の導通性能を両立した。ケーブル長は約1.2mで、プラグは4.4mm、イヤフォン側コネクタは2Pin。

Silver

Black

Gold

Platinum