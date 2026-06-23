みきママ、簡単＆ヘルシーな“ジャージャー麺”のレシピを紹介 “レンチン8分”で完成「いいアイディア」「天才!!」
NEWS・小山慶一郎の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が23日までに、自身のインスタグラムを更新。レンジで8分加熱するだけで簡単に作れる“ジャージャー麺”のレシピを紹介し、反響が寄せられている。
【動画】“レンチン8分”で完成！ヘルシー「ナスと豚のジャージャー麺」のレシピ＆作り方
◆しらたき麺でヘルシーに
簡単でおいしく、見栄えもバッチリな家庭料理のレシピを紹介しているみきママ。この日紹介したのは「ナスと豚のジャージャー麺」。
「なす」と「豚こま肉」を入れたボウルに塩と片栗粉を手でまぶして600Wのレンジで8分加熱。熱された具材をはさみで細かく切り、そこに「甜麺醤」「醤油」「砂糖」「ニンニク」「鶏がらスープの素」を加え混ぜれば、あっという間に麺に乗せる具材が完成した。
あとは茹でたしらたきに豪快に具材を盛り付ければ“簡単”ジャージャー麺の出来上がり。お好みできゅうりのトッピングもおすすめしている。
◆白米と一緒に食べて“代謝スイッチ”オン
“やせレシピ”で本を出版するなど、ダイエットメニューにも精通しているみきママ。3食白米を食べているそうで、「お米を食べて痩せることを知りました」と話す。「お米を食べないと、脂肪を燃やすための細胞のドアが開かないからなんです お米がドアを開けてくれるからこそ、豚肉のタンパク質やビタミンが細胞に届いて、代謝が爆上がりします〜」と説明し、今回の“しらたきジャージャー麺”とも一緒に白米を食べることをおすすめした。
「食欲がないな〜って時は、まずこの白滝ジャージャー麺を食べてから、お米を食べても大丈夫 時間をあけずに一緒に胃に入れちゃえば、ちゃんと代謝のスイッチが入ります」「しかも白滝は食物繊維だし、＋お米でかなりお腹いっぱいになるし、おやつまで食べずにすんじゃいます」と伝えている。
このレシピにコメント欄には、「わぁ美味しそう」「いいアイディアですね」「天才!!」「なすび買いに走ります」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】“レンチン8分”で完成！ヘルシー「ナスと豚のジャージャー麺」のレシピ＆作り方
◆しらたき麺でヘルシーに
簡単でおいしく、見栄えもバッチリな家庭料理のレシピを紹介しているみきママ。この日紹介したのは「ナスと豚のジャージャー麺」。
「なす」と「豚こま肉」を入れたボウルに塩と片栗粉を手でまぶして600Wのレンジで8分加熱。熱された具材をはさみで細かく切り、そこに「甜麺醤」「醤油」「砂糖」「ニンニク」「鶏がらスープの素」を加え混ぜれば、あっという間に麺に乗せる具材が完成した。
◆白米と一緒に食べて“代謝スイッチ”オン
“やせレシピ”で本を出版するなど、ダイエットメニューにも精通しているみきママ。3食白米を食べているそうで、「お米を食べて痩せることを知りました」と話す。「お米を食べないと、脂肪を燃やすための細胞のドアが開かないからなんです お米がドアを開けてくれるからこそ、豚肉のタンパク質やビタミンが細胞に届いて、代謝が爆上がりします〜」と説明し、今回の“しらたきジャージャー麺”とも一緒に白米を食べることをおすすめした。
「食欲がないな〜って時は、まずこの白滝ジャージャー麺を食べてから、お米を食べても大丈夫 時間をあけずに一緒に胃に入れちゃえば、ちゃんと代謝のスイッチが入ります」「しかも白滝は食物繊維だし、＋お米でかなりお腹いっぱいになるし、おやつまで食べずにすんじゃいます」と伝えている。
このレシピにコメント欄には、「わぁ美味しそう」「いいアイディアですね」「天才!!」「なすび買いに走ります」などと、さまざまな反響が寄せられている。