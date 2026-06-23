岩田剛典、大河初出演が決定「身の引き締まる思い」27年『逆賊の幕臣』
岩田剛典が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、岩田は老中・阿部正弘を演じる。
【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優
岩田が演じる阿部正弘は、飢饉や異国船の来航があいつぐ中、数えで27という若さで幕政のトップ・老中首座に躍り出た備後福山藩主。薩摩の島津斉彬ら有力大名とも気脈を通じ、海防に長けた水戸の徳川斉昭を相談役とするなど、幕府内外と連携しながら国難を乗り切ろうとする。事前に入手した情報どおりにペリーが来航すると、国内のパニックをいかに抑えて戦を避けるか、待ったなしの状態に。「皆の声を聞く」という新しい手法で幕政に風穴を開ける役柄だ。
岩田は今回の出演について「初の大河ドラマ出演に身の引き締まる思いです」と心境を明かした。「僕は幕末の激動の変革期の舵取りを任された若き宰相、阿部正弘を演じさせて頂きます。来年の大河“逆賊の幕臣”皆様にお届けできる日が楽しみです！！」とコメントした。
岩田は1989年生まれ、愛知県出身。2010年、三代目 J SOUL BROTHERSとしてデビュー。映画『植物図鑑運命の恋、ひろいました』（16年）で映画初主演を務め、第40回日本アカデミー賞の新人俳優賞・話題賞、第26回日本映画批評家大賞の新人男優賞などを受賞。NHKでは、土曜ドラマスペシャル『炎上弁護人』、『歴史秘話ヒストリア特攻 なぜ若者は飛び立ったのか』、土曜ドラマ『一橋桐子の犯罪日記』、『岩田剛典が見つめた戦争 小泉信三 若者たちに言えなかったことば』などに出演。連続テレビ小説『虎に翼』では、寅子の同級生・花岡悟を演じた。
本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間関係の核を担う存在となる。
【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優
岩田が演じる阿部正弘は、飢饉や異国船の来航があいつぐ中、数えで27という若さで幕政のトップ・老中首座に躍り出た備後福山藩主。薩摩の島津斉彬ら有力大名とも気脈を通じ、海防に長けた水戸の徳川斉昭を相談役とするなど、幕府内外と連携しながら国難を乗り切ろうとする。事前に入手した情報どおりにペリーが来航すると、国内のパニックをいかに抑えて戦を避けるか、待ったなしの状態に。「皆の声を聞く」という新しい手法で幕政に風穴を開ける役柄だ。
岩田は1989年生まれ、愛知県出身。2010年、三代目 J SOUL BROTHERSとしてデビュー。映画『植物図鑑運命の恋、ひろいました』（16年）で映画初主演を務め、第40回日本アカデミー賞の新人俳優賞・話題賞、第26回日本映画批評家大賞の新人男優賞などを受賞。NHKでは、土曜ドラマスペシャル『炎上弁護人』、『歴史秘話ヒストリア特攻 なぜ若者は飛び立ったのか』、土曜ドラマ『一橋桐子の犯罪日記』、『岩田剛典が見つめた戦争 小泉信三 若者たちに言えなかったことば』などに出演。連続テレビ小説『虎に翼』では、寅子の同級生・花岡悟を演じた。
本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間関係の核を担う存在となる。