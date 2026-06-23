◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン ― オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）と対戦し、アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）が2ゴールを決め、W杯通算18得点として最多記録をさらに更新した。メッシの大活躍に世界最高峰のMFが脱帽した。

“神の子”が2戦連続で魅せた。前半38分、DFメディナの左サイドからの折り返しにゴール正面へ走り込み、左足で蹴り込んだ。右拳を大きく振り、チームメートと抱き合って喜びを分かち合うと、両手で何度もガッツポーズ。そしてクローゼ（ドイツ）が持つ最多16得点を更新する通算17得点目で単独最多に浮上。

後半アディショナルタイムの50分にも2点目を挙げ、試合中に自身の記録更新に成功した。この2得点でアルゼンチンは2―0で快勝し、1次リーグ突破を決めた。

2戦5発という大活躍を見せているメッシについてイングランドMFデクラン・ライス（アーセナル）は公式会見で「メッシがやっていることを、こうして目の当たりにできるなんて、本当に素晴らしいことだよ」と称賛した。

「サッカーを愛する人間なら誰だって、彼が今でも最高峰の舞台でああやってプレーしているのを見れば、ただただ『信じられない』と口にするしかない。正直なところ、言葉を失ってしまうよ」と脱帽した。