◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-0ロッテ（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

ロッテとの2連戦の初戦に完封勝利し、カード頭を白星で飾った日本ハム。試合後のヒーローインタビューには、9回3安打無失点の快投で自身6連勝とした北山亘基投手が登場し、球場を沸かせました。

ロッテ打線を完璧にねじ伏せた北山投手は、マイクを握るやいなやファンに向けて自己紹介を披露。この日はデイゲームでの開催で多くの学生が来場したこともあり、「今日は学生の皆さんも多いかもしれないんですけど、自己紹介させて下さい。僕の下の名前は『こうき』というんですけど、今日は勝って、さいこうきでーす！！」と宣言し、球場を大きな歓声で包みました。

今季3度目の完投勝利、そして自身6連勝という素晴らしい数字にも、北山投手は「交流戦も終わってパ・リーグとの試合が始まるっていうことで入りは緊張した」とコメント。「今日は援護だけでなく守備の好プレーにもたくさん助けられた」とお立ち台に導いてくれた野手陣に感謝しました。

終始、ユーモアを交えながら場内を沸かせた北山投手は、最後も「僕の下の名前を、今日は覚えて帰ってもらえると思うので……また忘れて球場に来てください。今日カード頭勝つことができたので、引き続き、熱い応援をよろしくお願いします」と締めくくりました。