【LINEマンガ プリペイドカード】 6月23日発売 価格：1,000円、3,000円、5,000円

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LINE Digital Frontierとギフトカードおよびプリペイド決済のブラックホークネットワークジャパンは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で初となるプリペイドカードを6月23日から全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100など約14,600店舗（一部店舗を除く）にて発売した。

プリペイドカードは1,000円（1,040マンガコイン）、3,000円（3,150マンガコイン）、5,000円（5,300マンガコイン）の3券種を展開。「LINEマンガ」のアカウントにマンガコインとしてチャージできる。

デザインは「LINEマンガ」の人気作「枯れた花に涙を」、「全知的な読者の視点から」、「入学傭兵」の全3種がランダムで封入されている。

【プリペイドカード】

1,000円（1,040マンガコイン）、3,000円（3,150マンガコイン）、5,000円（5,300マンガコイン）の3券種を展開

プリペイドカード発売記念キャンペーンを開催

プリペイドカードの発売を記念して、6月23日から9月20日までの期間限定で「発売記念キャンペーン」を開催する。

期間中にローソンでLINEマンガプリペイドカードを購入し、PINコードを入力してチャージすると、抽選で購入金額の70％分のマンガコインが当たるボーナスくじに参加できる。アプリからは直接チャージできないため、必ずWebブラウザからアクセスする必要がある。

□PINコード登録ページ

□「プリペイドカード発売記念キャンペーン」のページ

※キャンペーン期間中はお一人様何回でもご参加いただけます。

※本キャンペーンで付与されるコインはボーナスコイン（無償）です。

※当選本数には限りがあります。

イベント概要

開催期間：6月23日0時～9月20日23時59分

対象店舗：対象店舗：全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100（一部店舗を除く）

対象商品：

・LINEマンガプリペイドカード1,000円券

・LINEマンガプリペイドカード3,000円券

・LINEマンガプリペイドカード5,000円券

景品：

1等：購入金額の70％分のマンガコイン 300本（各券種100本ずつ）

2等：購入金額の50％分のマンガコイン 450本（各券種150本ずつ）

3等：100マンガコイン 4,500本

4等：50マンガコイン 7,500本

※チャージの際、LINEマンガへのログインが必要です。

※PINコードを入力してチャージが完了した時点で、ボーナスくじに自動的に参加となります。当落は即時表示され、当選したボーナスコインも即時付与されます。