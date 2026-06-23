【週刊FLASH 7月7日号】 6月23日発売 価格：580円

「週刊FLASH」6月23日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は「週刊FLASH」7月7日号を6月23日に発売した。価格は580円。

今号の表紙と巻頭には、デビュー22周年のレジェンド・小池里奈さんが登場。また、恋愛リアリティーショーで“モテクイーン”の名をほしいままにした永尾まりやさんのグラビアも掲載される。

女優・白河れいさんは、しなやかなグラビアを披露。野村るなさんは水着グラビアで登場する。また、「ミスFLASH2026グランプリ」の板野優花さんは過去最大の露出カットに挑んだ。

さらに、俳優・蓬莱舞さんは、2nd写真集に収めきれなかったアザーカットを6ページにわたり披露する。

【小池里奈さん】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友

FLASHデジタル写真集「永遠なんていらない」小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友

【永尾まりやさん】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

FLASHデジタル写真集「モテクイーンのフェロモン」永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

【白河れいさん】

白河れい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

【野村るなさん】

野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集 野村るな「BEAUTIFUL STYLE」野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【板野優花さん】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

FLASHデジタル写真集 板野優花「まっさら」板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【蓬莱舞さん】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一