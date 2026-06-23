【グラビア】レジェンド・小池里奈さんが表紙＆巻頭に登場！「週刊FLASH」7月7日号本日発売
【週刊FLASH 7月7日号】 6月23日発売 価格：580円
「週刊FLASH」6月23日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は「週刊FLASH」7月7日号を6月23日に発売した。価格は580円。
今号の表紙と巻頭には、デビュー22周年のレジェンド・小池里奈さんが登場。また、恋愛リアリティーショーで“モテクイーン”の名をほしいままにした永尾まりやさんのグラビアも掲載される。
女優・白河れいさんは、しなやかなグラビアを披露。野村るなさんは水着グラビアで登場する。また、「ミスFLASH2026グランプリ」の板野優花さんは過去最大の露出カットに挑んだ。
さらに、俳優・蓬莱舞さんは、2nd写真集に収めきれなかったアザーカットを6ページにわたり披露する。【小池里奈さん】
小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友
FLASHデジタル写真集「永遠なんていらない」小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友【永尾まりやさん】
永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO
FLASHデジタル写真集「モテクイーンのフェロモン」永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO【白河れいさん】
白河れい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)【野村るなさん】
野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
FLASHデジタル写真集 野村るな「BEAUTIFUL STYLE」野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【板野優花さん】
板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
FLASHデジタル写真集 板野優花「まっさら」板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志【蓬莱舞さん】
蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一