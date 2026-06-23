“鬼の手形”伝説残る「三ツ石」に異変…神社の岩が“手のひら形”に削られる被害…関係者や参拝者に困惑広がる　岩手・盛岡市

岩手・盛岡市で、県名の由来の1つともされる三ツ石神社の「三ツ石」が手のひらの形に削られる被害が発見された。

「三ツ石」は、鬼が手形を残したという伝説が伝わる、由緒ある神社の岩として親しまれてきた。

今回の異変を受け、関係者や参拝者に困惑が広がっている。

県名由来の岩に異変発覚

岩手・盛岡市で撮影されたのは、県名の由来とされる三ツ石神社だ。

長年親しまれてきたその「三ツ石」に18日、異変が見つかった。

「三ツ石神社」には、昔、神に退治された鬼が悪さをしない証しとして、岩に手形を押したという伝説が残る。

そして“岩”に“手形”で、「岩手」という県名の由来になったとも言われている。

手のひら形に削られる被害

そんな由緒正しい神社の境内にある「三ツ石」が、何者かに削り取られてしまったのだ。

しかも、石は手のひらの形に削られていた。

三ツ石神社奉賛会の千葉強さんは、「残念でしかない。昔から言われている（鬼の）手形だと勘違いされるのはもっと怖い」と懸念を示している。

参拝客は、「きょう来て、そういう話を聞いてショック」と戸惑いをあらわにした。

また千葉さんは、「やってはいけないことなので、（神社は）身近なものととらえ、反省してほしい」と訴えている。

管理団体は警察に相談し、被害の状況などを確認中だ。

（「イット！」 6月22日放送より）