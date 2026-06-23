俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式の司会を振り返った。

第1回の昨年に続いてグランドセレモニーの司会を担当。黒のスーツ姿で登場し、安定感ある進行でSNSでも称賛の声が集まった。

菅田は「今回2回目ということで、本当、慣れない仕事で、僕はもう精いっぱい、目の前にあることをやるという感じだったんですけど。とにかくアーティストのライブが本当にぜいたくで。今回サム・スミスさんまで。生歌唱ですよ。もうガチ・グラミーですから。世界中のアワードをそれこそ行ってる人ですからね。いやー本当にもう素晴らしすぎて、何も本当に感想も出ないぐらい聴きほれる。“天使の歌声”って評価されているまんまで、人柄もすっごいチャーミングでいい人で、本当ぜいたくな時間でした」と振り返った。

「こういう普段慣れない仕事もやるもんやなとは思いましたね。あんまり普段できない体験ができて、本当ありがとうございました」と感謝。「今回2回目で、生放送なんで、いろんなドタバタがあるわけですよ。トラブルは当然あるし、まだ2回しかやってないから。生放送、何があるか分からないから」とラジオの放送作家・福田卓也氏にも帯同してもらったという。

「数日前から全体の式のリハーサルは当然やってたり、その前から僕らも打ち合わせ何回もあったりしつつ。一番大事なのはやっぱアーティストのライブですから。そのライブの演出とかをずっとやってて。前日のリハ、僕のMCスタートが8時半とか夜スタートして」と回顧。ただ、そのリハーサルでも思わぬトラブルがあったといい、自身についてくれるフロアディレクターが「キューを顔で出すんですよ」と苦笑。

「キューはたぶん手なんです。俺の知る限り。ラジオでもこれはテレビであろうとどこに行っても。でもその方は顔でやりはるから。自信満々でやってくださるんですけど、リハをずっとやっていく中で、その申し訳ないです、見えへんし。リハの最中に“ごめん、ちょっとリハストップ。ごめんごめん、ちょっとこのままやったら埒あかんから。ごめん、これだけ言わせて。キューは手で振ってもらっていいですか？”ってお願いしたんですよ」と菅田。「したら、遠くに座ってる総合ディレクターが走ってきて、“お前キューはこう”“キューはこう”って目の前でキューの練習を。教科書1ページ目の練習、レクチャーを目の前でやってて。いやもう本当に終わったかなと思った」と笑った。

とはいえ、当日を迎え。「いやー本当にドタバタやったけれど。緊張したりバタバタしても。やっぱライブを目の前で見れると本当にすべて吹き飛ぶというか」としみじみ。「最初のサカナクションさんのライブだって、手だけのダンスを撮ってるカメラの映像を歌ってる山口さんの顔に乗せてみたいな、あの手の振り付けだけでずっとやってたりとか、会場の文字も含め。当然そこに山口さんも参加して、ああだこうだうまくいくようにっていうのとかずっとやってるのも知ってるから。やっぱり本番ちょっと震えましたね」と話した。