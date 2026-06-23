6月23日までに、女優の森七菜がInstagramを更新。ドレスアップした姿を披露し、その近影が話題となっている。

森は、《Global OTT Awards》とつづり、6月20日に韓国・釜山で開催された『グローバルOTTアワード2026』に出席したことを報告。同日のドレスアップした姿を撮影したショットを添えた。

「森さんは、ウェーブのかかったヘアスタイルで、額を大胆に出したツヤ感のある姿を披露しました。さらに、デコルテが大きく開いた大胆な黒いドレスを着用し、シックながらも上品な印象の強い姿でした」（芸能プロ関係者）

胸元にはレースがあしらわれ、女性らしいデザインも特徴のドレスが目を引く佇まいだ。そんな森のおめかし姿には、ファンから絶賛の声とともにその露出度の高さに驚く声がコメント欄に寄せられた。

《森七菜ちゃん美しすぎる……》

《本当に可愛くて輝いてた》

《結構大胆なドレスにちょっと驚き》

あどけなさを手放し、大人な色気漂うビジュアルにファンも釘づけとなっていたようだ。

「2020年に開催された『第12回TAMA映画賞』の授賞式では、全身にフリルがあしらわれた白いドレスで登場しました。さらに翌年の『第32回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞』でも、黒と白のフリルが重なったAラインドレスを着用していました。どちらもナチュラルなメイクで、かわいらしいフェミニンなイメージが強かったのですが、今回の大胆なドレスは、ファンにとって新鮮だったようです」（前出・芸能プロ関係者）

森は2017年から女優として活動しており、10代でブレイクした。芸歴はもうすぐ10年を迎え、大人の女優への階段を登っている。

「2026年4月には、単独初主演作となる映画『炎上』が公開されました。これまで多数の作品に出演しその存在感をあらわにしてきた森さんは、その実力を着実に積み上げています。第49回日本アカデミー賞では、森さんはあこがれという広瀬すずさんとのツーショットを公開しました。あこがれの存在の背中を追って、彼女自身も着々と深みのある女優へと歩みを進めているようです」（同前）

森の美しさはまだまだアップデートされていく予感だ。