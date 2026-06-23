YouTubeで1万回再生を突破し話題になっているのは、黒色の子猫ちゃんが朝から大暴れする様子です。ごはんをおねだりする愛くるしい様子や、ソファの下で「逆さ走り」をする衝撃の姿に「可愛くて堪らない」「忍者の修行中ｗ」といった癒しと爆笑の声が寄せられています。自由奔放で元気いっぱいな猫ちゃんの姿に注目です！

【動画：ソファの下にいた『生後1か月の子猫』→まるで忍者のような『可愛すぎる走り方』】

朝から天使が降臨！？全力のごはんおねだりと温かい絆に感動

YouTubeチャンネル「【保護猫】ロコちゃんねる」に投稿されたのは、保護猫、ロコちゃんのとある日の日常です。元気いっぱいな子猫のロコちゃんが、お腹を空かせて朝から全力でごはんをおねだりする愛らしい様子から始まります。

朝ごはんの5分前から「早く食べたい！」と鳴き声を上げるロコちゃん。腹時計で時間を覚えているようです。保護から1ヵ月、体重を増やすため少しづつ食事量を増やしているという飼い主さん。大切に育てられている様子が伝わります。

まるで忍者の修行！？衝撃の「逆さ走り」と抜群の運動神経に爆笑

その後ソファの下からロコちゃんのおしりが見えているのを発見したといいます。「隠れているのかな」と飼い主さんがのぞくと、まさかの逆さ走り！背中を床につけ、ソファの裏側に爪を立ててスイスイ進む姿は、まさに忍者です。

逆さばしりの勢いでそのまま飼い主さんの足へ抱き着いたり、ソファの下から猫じゃらしをおいかけて顔をひょこっとのぞかせたり。子猫ならではの身体能力と、まるで忍者の修行のような動きには癒しと笑いが止まりません。

お気に入りおもちゃで大興奮！最後は全力甘えん坊モードでおねむ

100均のメガネを買ってあげると、大興奮して遊んだといいます。自分専用のおもちゃで、噛んだり蹴ったりと大はしゃぎ！飼い主さんが肉球を触ってもお構いなしで遊んでいたのだとか。子猫ならではの元気いっぱいな姿に癒されます。

最後は疲れておねむの時間。足の上から移動されて少し拗ねたのか、なかなか寝てくれなかったのだとか。喉をゴロゴロ鳴らして全力で甘える姿には「たまらん！」との声も。その後ロコちゃんはひと暴れして眠りについたのでした。

コメント欄には「いつまでも見ていられる」「黒猫最高！」「可愛すぎてロコちゃんにメロメロ」など、多くの温かいコメントが寄せられています。逆さ走りには「おもしろすぎｗｗ」「忍者の修行中かな？」「見事な忍法！」と、その独特な動きに爆笑する人が続出！ロコちゃんの純粋で一生懸命な姿は、日々の疲れを吹き飛ばしてくれる究極の癒やしとして、多くのファンをメロメロにしています。

YouTube投稿チャンネル「【保護猫】ロコちゃんねる」では、幼かったロコちゃんの貴重な成長記録を定期的にお届けしています。現在は1歳ごとの誕生日更新で5歳まで立派に成長した姿も見られますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【保護猫】ロコちゃんねる」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。