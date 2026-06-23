サウジアラビア戦で待望のW杯初ゴール

現地6月21日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）のグループH第2節で、スペイン代表はサウジアラビア代表に4-0と大勝した。

その一戦で、18歳の至宝が放った衝撃の一撃と、その後のパフォーマンスが日本のSNS上で大きな話題を呼んでいる。

試合が動いたのは前半、スペインが誇る技巧派たちがサウジアラビア守備陣を翻弄。左サイドを抜け出したミケル・オヤルサバルが、ゴール前へ鋭く、かつ精密な「至高」のクロスを供給すると、右サイドから中央へ入り込んでいたラミン・ヤマルが流れるような動きから、芸術的なシュートを叩き込み、貴重な先制点を奪取した。

待望のW杯初ゴールとなったヤマルは、ひとしきりセレブレーションを終えると、最後はカメラに向かって両手でOKサインを作って胸の前で交差させるポーズを披露。DAZN公式Xがこのシーンの動画を公開すると、日本のファンからは「神の子ヤマル、ちゃんとワールドカップで点を決める！持ってるね！」といったゴールへの称賛とともに「びっくりした 埼玉解放戦線のポーズかと思ったよ」「スペインのヤマルなんで埼玉ポーズしてるの？」といった声が上がった。

ヤマルのポーズは、世界中のファンには浸透しているものの、日本人にとっては大ヒット映画『翔んで埼玉』に登場する架空の組織「埼玉解放戦線」が劇中で行う独特のポーズと酷似。それだけに「見えなくもない（笑）」「ヤマルのルーツは埼玉だった…？」といった冗談めいた反響も広がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）