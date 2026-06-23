米大リーグで昨季不振を極めたホワイトソックスとナショナルズの２チームが奮闘している。昨季１０２敗したホワイトソックスは、村上宗隆の本塁打量産に引きずられるように打線が好調で勝率５割をキープ。９６敗したナショナルズもウッド、エイブラムスの２人がチームを牽引して、こちらも勝率５割を超えている。

両チームに共通していることがある。先発陣が手薄という台所事情から、救援投手を先発させる「オープナー」を効果的に使っていることだ。

「オープナー」は、２０１８年にレイズのキャッシュ監督が多く使って好結果を残したことで他球団も採用し始め、知られるようになった。２２日（日本時間２３日）時点でナショナルズが１５試合、ホワイトソックスが１４試合で群を抜いて多い。メッツも９試合で３番目に多いが、これは先発陣の故障で仕方なく救援陣を起用しているもの。前述の２球団は意図を持って戦略として使っている。

オープナーを使うこと、つまり、２番手として長いイニングを投げられる先発経験のある投手を用意していくことが必要になる。この「２番手」投手として投げるようになってからピッチングが蘇ったのが、かつて巨人でプレーしたナショナルズのマイルズ・マイコラス投手だ。昨季カージナルスでプレーも、防御率５・０３。３７歳という年齢もあって、フリーエージェントになっても移籍先が決まらず、ナショナルズに単年２２５万ドル（約３億８０００万円）、前年の年俸の７分の１という額で拾われた。

先発ローテーションのナンバー２としてシーズンを迎えたが、１１失点のワースト記録を作るなどいきなり３連敗し、オープナー試合の２番手投手となった。３試合その起用後には、再び先発に復帰したが、調子は上がらず。結局、再び５月１７日（同１８日）のオリオールズ戦からオープナーの次に投げる投手となった。

そこからここまで７試合に同じように登板し、６月１４日（同１５日）のマリナーズ戦では今季最長の７イニングを投げ、２番手投手として勝ち投手にもなった。３敗を喫しているが、防御率はそれまでの７・００から３・５５と大きく良化した。

６月１９日レイズ戦は当初カバリが先発予定だったが、体調不良を訴えたため、急きょオープナーでプーリンが登板、マイコラスを２番手で起用した。３点リードの３回から登板し、１死一、二塁から左のアランダに左翼ポールに当たる流し打ちの３ランを浴びた。「悪いボールではなかった。不運なだけだった」と逆転負けの試合後に振り返った。ブテラ監督は「直前の登板要請だったにもかかわらず、マイルズ（マイコラス）は『準備はできています。やってみましょう』と言ってくれた。予定より１日早く登板してくれた。ブルペンを温存できたことは、非常に大きな意味を持つ」と、負けた試合でも６イニングを投げた右腕を称えた。チームは次の試合、指揮官の期待通りに他の救援陣が踏ん張って１点差を逃げ切って勝利した。

ちなみに、カージナルス、ダイヤモンドバックス、ガーディアンズ、マリナーズは今季いまだオープナーを使っていない。

昨年まで３年間巨人在籍の左腕グリフィンが８勝２敗と好調のナショナルズ。マイコラスを再び先発に戻すのか、このまま２番手先発で使い続けるのかはわからない。元巨人コンビの２投手在籍のナショナルズの動向を見守っていきたい。

※参考資料 米大リーグ公式サイト

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）