俳優の松坂桃李が主演する２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト６人が２３日、発表され、お笑いタレント・ふかわりょうが、江戸幕府１３代将軍・徳川家定（いえさだ）役で大河ドラマ初出演することが決まった。

主人公は、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗忠順。第５弾となる出演者発表では、将軍や老中、奉行、大名など江戸城に登場するキャラクターが紹介された。

ふかわが演じる家定は、暗愚（あんぐ）と呼ばれた孤独な将軍だ。ペリー来航直後の大混乱期において、父・家慶の急死により将軍に就任。しかし病弱で内向的な家定は、周囲から「将軍の器にあらず」とうわさされ、お飾りとして扱われ続ける。さらに子がなかったことから、本人の意思とは無関係に次期将軍をめぐる対立が激化。孤独な家定に寄り添ったのが、不遇の時代を長く過ごした彦根藩主・井伊直弼（なおすけ）だ。国内外の問題が山積し政争がエスカレートする中、家定は家茂を継嗣（けいし）と定め、井伊を電撃的に大老に任命する。

ふかわは「すぐに両親に報告すると、電話越しに喜びの声が聞こえてきました。これほどの親孝行はありません」と家族の反応を明かし、「『大河ドラマ』という、由緒ある舞台から声を掛けていただき、非常に感謝しています。芸能界で長らく活動していながら、私が足を運ぶ場所ではないと思っていたので、人生、わからないものです。歳を重ねると、こんな素敵なご褒美をいただけるとは」と感激。

「１３代将軍・徳川家定。日米修好通商条約締結という難局に直面し、不審死を遂げた悲劇の将軍。きっと井伊直弼とのやりとりもあるのでしょう。私にその大役が務まるのか不安もありますが、人間性の部分で重なるところもあり、今は期待に胸を膨らませています。用心深く、一癖ある将軍をお茶の間にお届けできればと思います」と意気込んだ。

ふかわは高校２年生の時に、音楽とお笑いの嗜好（しこう）からテレビの世界に憧れ、２０歳で芸能界の門をたたくと決め、慶應義塾大学経済学部に進学し、在学中の１９９４年８月にデビュー。長髪に白いヘアバンドの独特な装いでリズムに乗ってつぶやくシュールな一言ネタやあるあるネタで話題となった。

近年の大河ドラマではお笑い芸人の起用が相次ぐ。「逆賊の幕臣」では、お笑いコンビ「モグライダー」芝大輔が、小栗の旗本仲間・朝比奈昌広役で大河初出演することが決定している。２０２５年の「べらぼう」では「ネプチューン」原田泰造、鉄拳、「ダチョウ倶楽部」肥後克広、「野性爆弾」くっきー！らが出演。現在放送中の「豊臣兄弟！」でも「タイムマシーン３号」らが登場し、注目を集めている。

「逆賊の幕臣」は、幕臣側から幕末史を描くスリリングなエンターテインメント。松坂は、日本の近代化に尽くしながらも明治新政府から「逆賊」の汚名を着せられた悲劇の天才・小栗忠順を演じる。脚本は朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」（２１年）などの作品で知られる安達奈緒子氏。この日はほかに、江戸幕府１２代将軍・徳川家慶役の宅麻伸、１４代将軍・徳川家茂役の神尾楓珠、老中・阿部正弘役の岩田剛典、南町奉行・鳥居耀蔵役の北村一輝、９代水戸藩主・徳川斉昭役の柄本明の出演が発表された。