俳優の松坂桃李が主演する２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト６人が２３日、発表され、三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典が、老中・阿部正弘役で大河ドラマ初出演することが決まった。

主人公は、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗忠順。第５弾となる出演者発表では、将軍や老中、奉行、大名など江戸城に登場するキャラクターが紹介された。

岩田が演じる阿部は、幕府の「終わりの始まり」を託された若き宰相だ。飢饉（ききん）や異国船の来航があいつぐ中、数えで２７という若さで幕政のトップ・老中首座に躍り出た備後福山藩主。薩摩の島津斉彬ら有力大名とも気脈を通じ、海防にたけた水戸の徳川斉昭を相談役とするなど、幕府内外と連携しながら国難を乗り切ろうとする。事前に入手した情報どおりにペリーが来航すると、国内のパニックをいかに抑えて戦を避けるか、待ったなしの状態に。「皆の声を聞く」という新しい手法で幕政に風穴を開けるが、それは幕府崩壊の序曲でもあった…。

岩田は同局を通じて「初の大河ドラマ出演に身の引き締まる思いです。僕は幕末の激動の変革期の舵取りを任された若き宰相、阿部正弘を演じさせて頂きます。来年の大河“逆賊の幕臣”皆様にお届けできる日が楽しみです！！」と意気込みをコメントした。

ほかには、江戸幕府１２代将軍・徳川家慶役の宅麻伸、１３代将軍・徳川家定役のふかわりょう、１４代将軍・徳川家茂役の神尾楓珠、南町奉行・鳥居耀蔵役の北村一輝、９代水戸藩主・徳川斉昭役の柄本明の出演が発表された。

「逆賊の幕臣」は、幕臣側から幕末史を描くスリリングなエンターテインメント。松坂は、日本の近代化に尽くしながらも明治新政府から「逆賊」の汚名を着せられた悲劇の天才・小栗忠順を演じる。脚本は朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」（２１年）などの作品で知られる安達奈緒子氏。

岩田は２０１０年、三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳのメンバーとしてデビュー。２０１６年の映画「植物図鑑運命の恋、ひろいました」で映画初主演を務め、第４０回日本アカデミー賞の新人俳優賞・話題賞、第２６回日本映画批評家大賞の新人男優賞などを受賞。ＮＨＫでは、土曜ドラマスペシャル「炎上弁護人」、「歴史秘話ヒストリア特攻 なぜ若者は飛び立ったのか」、土曜ドラマ「一橋桐子の犯罪日記」、「岩田剛典が見つめた戦争 小泉信三 若者たちに言えなかったことば」などに出演。連続テレビ小説「虎に翼」では、寅子の同級生・花岡悟を演じた。