俳優の松坂桃李が主演する２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト６人が２３日、発表され、俳優・神尾楓珠が、江戸幕府１４代将軍・徳川家茂（いえもち）役で大河初出演することが決まった。

主人公は、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗忠順。第５弾となる出演者発表では、将軍や老中、奉行、大名など江戸城に登場するキャラクターが紹介された。

神尾が演じる家茂は、将軍後継者争いにおいて一橋慶喜の対抗馬となり、本人たちをよそにし烈な政争が繰り広げられた結果、１３歳で将軍となる。攘夷（じょうい）テロが横行し幕府の権威が失墜したため、孝明天皇の妹である和宮と政略結婚するが、開国を進めざるをえない幕府と鎖国に戻したい朝廷の思惑はどんどんずれていく。ついには朝廷の求めに逆らえず ２２９年ぶりの将軍上洛を敢行。将軍後見職となった慶喜とともに京都で人質状態となる。小栗ら江戸の幕臣たちは、将軍奪還のための実力行使を計画する。

神尾は「この度、徳川家茂を演じさせていただくことになりました。大河ドラマに出演するのは今回が初めてという中で将軍の役をいただき、嬉しさと同時に、大きなプレッシャーも感じています」と率直な思いをコメント。

「この作品では、これまであまり描かれることのなかった幕末の裏側をフィーチャーしており、とても興味深い内容で、台本も楽しく読ませていただいております。現時点でもらっている台本では、まだ家茂の出演シーンは少なく、この先どのような描かれ方をするのか楽しみです。大きな転換期を迎える時代の中で若くして将軍となった家茂の覚悟や葛藤を丁寧に演じたいと思います」と意気込んだ。

ほかには、江戸幕府１２代将軍・徳川家慶役の宅麻伸、１３代将軍・徳川家定役のふかわりょう、老中・阿部正弘役の岩田剛典、南町奉行・鳥居耀蔵役の北村一輝、９代水戸藩主・徳川斉昭役の柄本明の出演が発表された。

「逆賊の幕臣」は、幕臣側から幕末史を描くスリリングなエンターテインメント。松坂は、日本の近代化に尽くしながらも明治新政府から「逆賊」の汚名を着せられた悲劇の天才・小栗忠順を演じる。脚本は朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」（２１年）などの作品で知られる安達奈緒子氏。

神尾は２０１５年にテレビドラマ「母さん、俺は大丈夫」でデビュー。２０１９年の「３年Ａ組 ‐今から皆さんは、人質です‐」「左ききのエレン」や２６年の映画「キングダム魂の決戦」などに出演し注目を集めている。