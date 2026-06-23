◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦 北海道栄５―４浦河（２３日・とましんスタジアム）

北海道栄が５―４で浦河を下し、３回戦進出を決めた。

いきなり３点を先制されるなど苦しい展開の中、８回に同点に追いつき、迎えた９回。無死２塁で代打起用されたのは背番号４の田中健太内野手（３年）だった。「糸瀬先生（監督）から、ここで打たないと男じゃないぞと。右中間に打てと言われたのでそれを意識して」打席へ向かった。

カウント２―２からの５球目。真ん中付近に甘く入った変化球を捉え、狙い通り打球は右中間へ。サヨナラ打となり、チームメートと喜びを分かち合った。「みんな頑張っていて、勝たないといけないところで打てたのでうれしい。糸瀬先生がずっと助言してくれていたのでそれが一番大きかった」。２年春から主力を担ったが、不調が続き１回戦に続きベンチスタート。課題だった体の開きを抑えることを意識して、殊勲の一打を放った。

３回戦からは舞台を移し、７月９日の次戦は札幌麻生球場で静内―登別青嶺の勝者と対戦する。田中は「全校応援と聞いている。応援してくれる人がたくさんるので、勝てるようにしたい」と意気込んでいた。