神尾楓珠、大河ドラマ初出演「嬉しさと同時に、大きなプレッシャー」松坂桃李主演『逆賊の幕臣』で徳川家茂役
俳優の神尾楓珠が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、神尾は江戸幕府14代将軍・徳川家茂を演じる。
【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優
神尾が演じる家茂は、将軍後継者争いにおいて一橋慶喜の対抗馬となり、本人たちをよそに熾烈な政争が繰り広げられた結果、13歳で将軍となる存在。攘夷テロが横行し幕府の権威が失墜したため、孝明天皇の妹である和宮と政略結婚する。その後、229年ぶりの将軍上洛を敢行。将軍後見職となった慶喜とともに京都で人質状態となる役柄だ。
神尾は今回の出演について「大河ドラマに出演するのは今回が初めてという中で将軍の役をいただき、嬉しさと同時に、大きなプレッシャーも感じています」と率直な心境を吐露。「この作品では、これまであまり描かれることのなかった幕末の裏側をフィーチャーしており、とても興味深い内容で、台本も楽しく読ませていただいております。現時点でもらっている台本では、まだ家茂の出演シーンは少なく、この先どのような描かれ方をするのか楽しみです。大きな転換期を迎える時代の中で若くして将軍となった家茂の覚悟や葛藤を丁寧に演じたいと思います」とコメントした。
神尾は1999年生まれ、東京都出身。テレビドラマ『母さん、俺は大丈夫』（2015年）でデビュー。『3年A組 -今から皆さんは、人質です-』（19年）、『左ききのエレン』（19年）、映画『彼女が好きなものは』（21年）、『恋は光』（22年）、映画『キングダム魂の決戦』（26年）などに出演し、バラエティー番組でのMCを務めるなど幅広く活動している。
本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間関係の核を担う存在となる。
23日の発表では神尾のほか、宅麻伸、ふかわりょう、岩田剛典、北村一輝、柄本明の出演が決まった。
【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優
神尾が演じる家茂は、将軍後継者争いにおいて一橋慶喜の対抗馬となり、本人たちをよそに熾烈な政争が繰り広げられた結果、13歳で将軍となる存在。攘夷テロが横行し幕府の権威が失墜したため、孝明天皇の妹である和宮と政略結婚する。その後、229年ぶりの将軍上洛を敢行。将軍後見職となった慶喜とともに京都で人質状態となる役柄だ。
神尾は1999年生まれ、東京都出身。テレビドラマ『母さん、俺は大丈夫』（2015年）でデビュー。『3年A組 -今から皆さんは、人質です-』（19年）、『左ききのエレン』（19年）、映画『彼女が好きなものは』（21年）、『恋は光』（22年）、映画『キングダム魂の決戦』（26年）などに出演し、バラエティー番組でのMCを務めるなど幅広く活動している。
本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間関係の核を担う存在となる。
23日の発表では神尾のほか、宅麻伸、ふかわりょう、岩田剛典、北村一輝、柄本明の出演が決まった。