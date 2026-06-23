【W杯2026】サッカー解説者・林陵平氏、“ヴェルディユース出身同士”人気俳優と2ショット 反響続々「ついに」「念願のつーしょ!!!!」「エモい」
元Jリーガーでサッカー解説者の林陵平氏が22日、自身のXを更新。自身と同じ東京ヴェルディユース出身の俳優・竹内涼真（33）との2ショットを公開した。
【写真】「ついに」「エモい」“ヴェルディユース出身同士”林陵平氏＆竹内涼真の2ショット
林氏は「ヴェルディユース同士の竹内涼真君！みんなで日本代表を応援」とコメントし、サッカー日本代表のユニホーム姿で肩を組んだ竹内との写真をアップ。
ハッシュタグで「#モンテレイ」と添えられており、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本代表対チュニジア代表戦の際に撮影されたものであることがうかがえる。
同大会で2人はそれぞれ、林氏は現地解説、竹内は日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務めている。
この2ショットには、「うわぁぁあ念願のつーしょ!!!!」「ついに林さんと涼真が出会ってしまったか」「エモいな！」「おふたりともイケメン」「ヴェルディユースの誇りです」などの反響が寄せられている。
【写真】「ついに」「エモい」“ヴェルディユース出身同士”林陵平氏＆竹内涼真の2ショット
林氏は「ヴェルディユース同士の竹内涼真君！みんなで日本代表を応援」とコメントし、サッカー日本代表のユニホーム姿で肩を組んだ竹内との写真をアップ。
ハッシュタグで「#モンテレイ」と添えられており、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本代表対チュニジア代表戦の際に撮影されたものであることがうかがえる。
同大会で2人はそれぞれ、林氏は現地解説、竹内は日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務めている。
この2ショットには、「うわぁぁあ念願のつーしょ!!!!」「ついに林さんと涼真が出会ってしまったか」「エモいな！」「おふたりともイケメン」「ヴェルディユースの誇りです」などの反響が寄せられている。