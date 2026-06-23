加藤綾菜、髪を“バッサリ”カット 夏らしいニューヘア披露に反響「美しい」「お似合いです」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（38）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。髪を短くカットした新ヘアスタイルを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「美しい」“バッサリ”カット！夏らしいニューヘアを披露した加藤綾菜
加藤は「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！」と報告し、新しいヘアスタイルの写真を公開。これまでよりもすっきりとしたボブヘアとなり、夏らしい軽やかな印象に仕上がっている。
投稿では「カトちゃんも短くなってサッパリ」と、夫婦で一緒に散髪したことを明かした。
コメント欄には、「美しい」「素敵」「お似合いです」「涼しげ」「髪型似合ってます」と新ヘアスタイルを絶賛する声が続々届いている。
【写真】「美しい」“バッサリ”カット！夏らしいニューヘアを披露した加藤綾菜
加藤は「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！」と報告し、新しいヘアスタイルの写真を公開。これまでよりもすっきりとしたボブヘアとなり、夏らしい軽やかな印象に仕上がっている。
投稿では「カトちゃんも短くなってサッパリ」と、夫婦で一緒に散髪したことを明かした。
コメント欄には、「美しい」「素敵」「お似合いです」「涼しげ」「髪型似合ってます」と新ヘアスタイルを絶賛する声が続々届いている。