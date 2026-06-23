さすが、長きに渡って活躍し続けているだけのことはある。オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。自身の貯蓄をさらりと公表し、共演者たちを沸かせた。

【映像】藤森慎吾、貯蓄額についてサラリ発言

番組中盤では、ボートレース大村「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」11Rを予想した。ここで、藤森率いるマスターチームは「1・2・3」BOXを中心とする買い目をフリップに記入。その後、対決相手である2.5次元俳優・和田雅成らのホールチームも買い目を提出したが、マスターチームと「1・2・3」BOXが被ってしまった。

これに藤森は「やってるよ！見たよね？こっちの」と指摘。和田が「こっちはトップに書いてるんで」と予想の記入順について触れるも、「トップとか関係ないから、順番は。桃奈ちゃん、見てきたよね。さっきね」と隣に座るホールチームのモデル・小浜桃奈にも疑いの目を向けた。

これを受け、和田が「いや、しかも向こうは500なんだ。勝てない。こっちは200だから」とベットポイントに言及。「確かに藤森さん。お金あるもんな」とも続けると、藤森は「ある、ある」と即答した。このひと言に進行役が「すごい。言ってみたい」と羨む中、「ある程度はね。老後の分くらいは」と具体的に説明。さらにスタジオが「かっこいい」「いいなぁ」などと盛り上がると、視聴者からも「お金あるから」「マスタお金あるあるwww」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

