3000万円詐取で有罪から一転無罪に。元裁判官が明かす、検察が「決定的なLINE」を隠蔽した冤罪の裏側

3000万円詐取で有罪から一転無罪に。元裁判官が明かす、検察が「決定的なLINE」を隠蔽した冤罪の裏側