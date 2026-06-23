JR西日本は22日、同社の金融・決済サービスに関して、利便性向上に向けた今後の取り組みを発表した。

交通系ICカード「ICOCA」やキャッシュレス決済「Wesmo!」、クレジットカード「J-WESTカード」などを相互に紐づけ、まとめて利用できるようにする「おさいふWESTER」プロジェクトとして、各サービスの連携を加速させる。金融・決済・ポイントをひと目で示し、1アプリで完結する「おさいふWESTER」は2027年度のリリースが予定されている。

Wesmo!でモバイルICOCAのチャージができるように

Wesmo!でモバイルICOCAのチャージができるように

モバイルICOCAでは、これまでクレジットカードからのチャージや、駅の券売機とATMでの現金チャージが利用できた。今秋以降、キャッシュレス決済サービス「Wesmo!」からのチャージに対応する。

Wesmo!残高は、クレジットカードや現金からのチャージ以外にも、銀行口座からのチャージや、家族や友人からの残高送金などにも対応している。たとえば、割り勘した際に受け取ったWesmo!残高をモバイルICOCAにチャージして利用したり、親から子へWesmo!残高を送金しモバイルICOCAにチャージして利用したりできる。

それに先立ち、今夏以降、Wesmo!とモバイルICOCA双方のアプリ間をスムーズに移動できるよう、アプリのユーザーインターフェイス（UI）が改善される。具体的には、アプリのホーム画面上部にそれぞれのアイコンが表示され、タップするだけでもう一方のアプリに遷移できるようになる。相互遷移機能は、Wesmo!アプリで6月末ごろ、ICOCAアプリで7月末ごろになる。

Wesmo!とモバイルICOCAアプリのUIが改善

Wesmo!オンラインカードの登場

また、Wesmo!では、従来のコード決済やNFCタグ決済に加えて「オンラインカード」決済が今秋以降に登場する。これにより、これまでリアル店舗に限定されていた決済が、ECサイトなどWebサイト上でも利用できるようになる。

Wesmo!オンラインカード

オンラインカードは、アプリ内で「JCB」ブランドのオンラインカードが発行され、オンライン上のJCBカード加盟店で利用できる。

2027年春頃からは、WESTERポイントを決済に利用できるようになる。これにより、WESTERポイントは鉄道利用だけでなく、Wesmo!を使ってリアル店舗とオンラインの両方で使えるようになる。

J-WESTカードの即時発行サービス

2027年下期から、同社のクレジットカード「J-WESTカード」で即時発行サービスを開始する。

即時発行サービスは、申し込みから最短5分でカード情報をモバイル上で取得できるもの。現状、カードを申し込んでから発行まで10日程度かかっているが、同サービスを活用することで「ポイント還元率が上がっている今使いたい」といったユーザーの要望に応えられるようになるとしている。

J-WESTカードの即時発行サービス