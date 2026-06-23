競馬の“日本代表”坂井瑠星、サッカー日本代表にエール「刺激になっている」
競馬騎手の坂井瑠星（29）が23日、大阪・阪急うめだ本店でTENTIAL『BAKUNE掛け布団』POP UPの1日店長を務めた。
【全身ショット】清楚な白シャツ姿を披露した坂井瑠星
坂井は、清潔な半袖シャツ姿に、胸には阪急のプレートをつけて本気の店長姿を披露。特製の名刺も用意され、スタッフから「坂井騎手」と言われると「店長です」と自ら訂正するなど、ノリノリだった。
昨年は、フォーエバーヤングに騎乗して、世界最高峰のレース「ブリーダーズカップ・クラシック」を制した。今秋に向けて「ブリーダーズカップ連覇を目指して、気を引き締めて頑張りたい」と力を込めた。
スポーツでは、サッカーの「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」が盛り上がっている。日本代表チームにエールを送り、「僕も海外遠征の時に日本代表の気持ちで行っているので、親近感がある。応援しています。同世代の選手が多いので、刺激になっている」と語っていた。
【全身ショット】清楚な白シャツ姿を披露した坂井瑠星
坂井は、清潔な半袖シャツ姿に、胸には阪急のプレートをつけて本気の店長姿を披露。特製の名刺も用意され、スタッフから「坂井騎手」と言われると「店長です」と自ら訂正するなど、ノリノリだった。
昨年は、フォーエバーヤングに騎乗して、世界最高峰のレース「ブリーダーズカップ・クラシック」を制した。今秋に向けて「ブリーダーズカップ連覇を目指して、気を引き締めて頑張りたい」と力を込めた。
スポーツでは、サッカーの「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」が盛り上がっている。日本代表チームにエールを送り、「僕も海外遠征の時に日本代表の気持ちで行っているので、親近感がある。応援しています。同世代の選手が多いので、刺激になっている」と語っていた。