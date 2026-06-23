「コメダのフラッペ」と「Kiri」が初コラボ 爽やか＆フルーティーな一杯に
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、ベル ジャポンの販売するロングセラー商品「キリ」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ〜Kiri〜」（税込790〜1030円）を、7月1日より、コメダ珈琲店の一部店舗にて、季節限定で販売する。
【写真】しゃりしゃり食感が夏に楽しい「コメダのフラッペ」
クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込められている。そんな「キリ」とのコラボレーションにより、「コメダのフラッペ」に新たなおいしさが誕生。爽やかな「キリ」の味わいと、フルーティーなアプリコットソースの酸味が調和する一杯となっている。
「キリ」の魅力をぎゅっと詰め込んだ「コメダのフラッペ〜Kiri〜」は、ひと口飲めば、クリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がる。しゃりっとしたフローズンの食感となめらかなクリーム感、アプリコットソースの甘酸っぱさがやさしく溶け合う。軽やかですっきりとした後味とともに、満足感のある一杯に仕上げた。
「コメダのフラッペ」は、「ひんやり、しゃりしゃり、じんわり。」がテーマ。氷のしゃりっとした食感と、クリーミーな甘みを楽しめるデザート感覚のフローズンドリンクとなっている。
【コメダ珈琲店 開発担当者の声】
今回のコラボレーションのパートナーは、クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」です。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込められています。
日常の中でふっと心がほどけ、自然と笑顔になれるひとときを届けたいというその想いに触れたとき、コメダがお客様の「くつろぎ」を大切にする理念と重なるものを感じ、今回のコラボレーションを企画しました。
開発にあたっては、「キリ」のコクとなめらかな味わいを表現しながら、フラッペとしてすっきりと飲み進められるよう、味のバランスにこだわりました。
くつろぎの時間の中で、思わず笑顔がこぼれるような一杯に仕上がったと感じています。ぜひお楽しみください。
【写真】しゃりしゃり食感が夏に楽しい「コメダのフラッペ」
クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込められている。そんな「キリ」とのコラボレーションにより、「コメダのフラッペ」に新たなおいしさが誕生。爽やかな「キリ」の味わいと、フルーティーなアプリコットソースの酸味が調和する一杯となっている。
「コメダのフラッペ」は、「ひんやり、しゃりしゃり、じんわり。」がテーマ。氷のしゃりっとした食感と、クリーミーな甘みを楽しめるデザート感覚のフローズンドリンクとなっている。
【コメダ珈琲店 開発担当者の声】
今回のコラボレーションのパートナーは、クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」です。そのブランド名には、“食べる人を笑顔にしたい”という想いが込められています。
日常の中でふっと心がほどけ、自然と笑顔になれるひとときを届けたいというその想いに触れたとき、コメダがお客様の「くつろぎ」を大切にする理念と重なるものを感じ、今回のコラボレーションを企画しました。
開発にあたっては、「キリ」のコクとなめらかな味わいを表現しながら、フラッペとしてすっきりと飲み進められるよう、味のバランスにこだわりました。
くつろぎの時間の中で、思わず笑顔がこぼれるような一杯に仕上がったと感じています。ぜひお楽しみください。