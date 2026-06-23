日本棋院は２３日、高尾紳路（たかお・しんじ）九段が理事長に就任したと発表した。武宮陽光（たけみや・ようこう）六段の任期満了に伴い、同日に都内で理事会が行われた。新理事長の任期は２０２８年６月までの２年。

高尾新理事長は就任の報告と共に「日本棋院は現在、厳しい経営状況にあります。しかし、先人たちが築き上げた囲碁文化を継承し、世界に誇る棋士を育てるためには、私たち自身が変化を恐れず、時代の流れに合わせて変わり続けていかなければなりません」と力強いコメントを発表。「創立から１００年を超える歴史を持つ日本棋院が、これからの１００年もファンの皆さまに愛され、信頼される組織であり続けるために、棋士・職員一丸となってこの素晴らしい伝統を次の世代へと引き継いでまいります」と抱負を語った。

高尾新理事長は１９７６年１０月２６日生まれの４９歳。千葉市出身。田岡敬一氏に師事し、藤沢秀行名誉棋聖門下。９１年に入段し、２００５年の本因坊戦で初の七大タイトルを獲得。タイトル総獲得数は１５。井山裕太九段らと「平成四天王」とも呼ばれる。

【高尾新理事長のあいさつ全文】

このたび、日本棋院理事長に就任いたしました高尾紳路でございます。日本棋院は現在、厳しい経営状況にあります。しかし、先人たちが築き上げた囲碁文化を継承し、世界に誇る棋士を育てるためには、私たち自身が変化を恐れず、時代の流れに合わせて変わり続けていかなければなりません。創立から１００年を超える歴史を持つ日本棋院が、これからの１００年もファンの皆さまに愛され、信頼される組織であり続けるために、棋士・職員一丸となってこの素晴らしい伝統を次の世代へと引き継いでまいります。

今後とも、皆様からのご支援とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。