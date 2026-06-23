J2の磐田は23日、元日本代表MFの乾貴士選手がJ1神戸から完全移籍で加入することを発表しました。

乾選手は2007年に横浜F・マリノスでJリーグデビューすると、その後はセレッソ大阪で台頭。そしてドイツのフランクフルトやスペインのエイバル、ベティスなど海外のクラブで活躍しました。日本代表としても2018年のロシアワールドカップで2ゴールを挙げるなど、長年にわたり日本サッカー界を牽引しています。

2026年2月から6月初旬まで行われたJ1百年構想特別リーグでは神戸でプレー。6試合に出場しました。

今回の移籍にあたり、乾選手もクラブを通じてコメントを発表。「このたび、加入させていただくことになりました乾貴士です。まずは、ジュビロ磐田が本来いるべき場所である「J1」の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています！！そのために、日々の練習、試合に勝つために必要な準備、僕に出来ることを全力で取り組んでいきます。多くのサポーター、そしてたくさんの子どもたちにスタジアムに足を運んでいただき、ジュビロ磐田のワクワクする、楽しいサッカーを見てもらえるように頑張りますので応援よろしくお願いします！！」とつづり、新天地での活躍に向けた強い決意を表明しました。