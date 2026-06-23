BTS・JUNG KOOK、韓国人アーティスト初の快挙！『Seven』がSpotify30億回再生突破

BTSのJUNG KOOKが、ソロと歌手して新たな偉業を成し遂げた。

韓国人アーティストとして初となる記録を打ち立てた。

【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”

所属事務所のBIGHIT MUSICは6月23日、「JUNG KOOKの1stソロシングル『Seven（feat. Latto）』が、Spotifyで累計再生数30億回（6月23日時点）を突破した。単一楽曲でSpotify30億ストリーミングを達成した韓国人アーティストはJUNG KOOKが初めて」と発表した。

JUNG KOOKが2023年にリリースしたソロ曲『Seven』は、愛する人と毎日一緒にいたいという思いを歌った情熱的なセレナーデだ。JUNG KOOK特有の甘く安定感のあるボーカルが印象的な楽曲として、多くのリスナーに愛されている。

同曲はリリース当時、アメリカ・Billboardのメインシングルチャート「Hot 100」で1位、イギリスの「Official Singles Top 100」で3位を記録した。

（写真提供＝OSEｎ）JUNG KOOK

さらに、Billboardの「Global Excl. U.S.（米国を除くグローバルチャート）」では152週連続でチャートインを続けており、韓国人ソロアーティストとして最長記録も保持している。

そして今回、韓国人アーティストとして初めてSpotify累計再生数30億回という大記録を達成し、圧倒的なグローバル影響力を改めて証明した。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、6月26日〜27日のスペイン・マドリード公演を皮切りに、ヨーロッパ5都市で計10公演を行うワールドツアー『ARIRANG』を開催する予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。