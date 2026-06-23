BTS、BLACKPINKに続く記録！LE SSERAFIM、Spotify月間リスナー数でK-POPグループ3位に

LE SSERAFIMが、BTS、BLACKPINKに続く記録を打ち立てた。

6月23日、所属事務所SOURCE MUSICは「LE SSERAFIMがSpotifyで5月25日から6月21日までに集計された月間リスナー数2038万924人を記録した」と発表した。

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続けて「これは同期間におけるK-POPグループ全体で、BTSとBLACKPINKに次いで3番目に多い数字だ」と説明し、LE SSERAFIMのグローバル音楽市場における存在感を証明した。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

LE SSERAFIMは、昨年開催した初のワールドツアーをきっかけに人気をさらに拡大させ、最近発表した楽曲だけでなく過去の楽曲も再び注目を集め、リスナー数の拡大につなげている。

LE SSERAFIMは昨年10月にリリースした1stシングルのタイトル曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』と、5月22日に発売した2ndフルアルバムのタイトル曲『BOOMPALA』で世界的なヒットを記録した。

さらに、最近ではILLIT、KATSEYEとのコラボ楽曲『ICONIC BY MISTAKE』が好評を博し、その勢いにさらに拍車をかけている。

また、Spotifyの「Weekly Top Artists Global」（集計期間：6月12日〜18日）で110位にランクイン。同期間のK-POPガールズグループの中で最高順位を記録した。

なお、快進撃を続けるLE SSERAFIMは、7月11日・12日の仁川（インチョン）公演を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアを巡る2度目のワールドツアーを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。