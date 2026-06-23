ホテルメトロポリタンのSuicaのペンギンが再登場♡夏限定メロンゼリーに注目

暑い季節にぴったりの人気スイーツが今年も帰ってきます。ホテルメトロポリタンのケーキ＆ベーカリーショップでは、昨年好評を集めた「Suicaのペンギン メロンゼリー」を2026年7月1日（水）より期間限定で販売。メロンからひょっこり顔を出すSuicaのペンギンの愛らしい姿に思わず笑顔になりそうです。見た目の可愛さだけでなく、ホテルパティシエならではの本格的な味わいも魅力。夏の手土産や自分へのご褒美スイーツとして楽しみたくなる一品です。

Suicaのペンギンが顔を出す爽やかゼリー

©C.S/JR東日本/Ｄ

「Suicaのペンギン メロンゼリー」は、数量限定で販売される夏限定スイーツです。価格は880円（税込）。

一番の魅力は、メロンからちょこんと顔を出したSuicaのペンギンのキュートなデザイン。見た瞬間に写真を撮りたくなるような愛らしさで、ティータイムを華やかに演出してくれます。

さらに、見た目だけではなく味わいにもこだわりが詰まっています。暑い季節にぴったりの爽やかな味わいで、幅広い年代の方におすすめできるスイーツです。

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3層仕立てが織りなす贅沢な味わい

©C.S/JR東日本/Ｄ

ゼリーは3つの層で構成されており、それぞれ異なる味と食感を楽しめます。

まず下層には、とろけるようになめらかなココナッツのブランマンジェを使用。優しい甘さとコクが全体を包み込みます。

中層には、メロンやグレープフルーツ、マンゴーなどの果肉をたっぷり閉じ込めたメロンゼリーを重ね、フルーツの瑞々しさを存分に堪能できます。

さらに上層には、ブルーキュラソー＆ライムのクラッシュゼリーを使用。爽快感のある風味が加わり、見た目にも涼しげな仕上がりです。

ライムのほどよい酸味、メロンの繊細な甘み、ココナッツのまろやかなコクが絶妙に調和し、最後まで飽きることなく味わえます♪

販売期間と購入方法をチェック

©C.S/JR東日本/Ｄ

販売期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。ホテルメトロポリタン1階「ケーキ＆ベーカリーショップ」にて販売されます。

販売時間は11:00a.m.～8:00p.m.。数量限定商品のため、気になる方は早めの購入がおすすめです。

また、公式WEBサイトからインターネット予約も可能。夏の帰省やお集まりの手土産として利用したい方は、事前予約を活用すると安心です。

※仕入れによりメニュー内容が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

夏のご褒美スイーツを楽しもう

見た目の可愛らしさとホテルならではの本格的な味わいを兼ね備えた「Suicaのペンギン メロンゼリー」。

爽やかなフルーツの風味と涼しげな3層仕立ては、夏のティータイムを特別なひとときにしてくれます。

手土産としてはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったり♡この夏だけの限定スイーツをぜひ味わってみてください。