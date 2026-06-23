秋元康氏（68）がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼（38）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。伯母で女優の篠ひろ子（78）がかつて「泣かされた」ことがあると明かす場面があった。

この日は事務所が同じ俳優の寺島進とトークを展開。篠から芸能活動を応援されていると言われ、青山は「もう毎日のように伯母さんからメール来て」と打ち明けた。

寺島は「久世さん育ちだろ。篠さんってなあ。久世光彦さんかな、TBSとかな」と篠が大ヒットドラマ「時間ですよ」シリーズや「寺内貫太郎一家」で名プロデューサーに鍛えられたと話し、「カッコ良かったんだよなあ。寡黙でな。目で芝居をしていたんだよ」と絶賛した。

青山は「でも久世さんに相当鍛えられたって言ってましたよ」と続け、寺島も「だろうなあ」としみじみ。青山は「結構現場で泣かされて。一言もせりふ言えなくなってっていうところから始まってって伯母は言っていましたね」と証言した。