江戸切子と藍染を表現した専用デザイン

2026年に入ってからも、自動車業界では各メーカーが個性的な限定モデルを続々と投入しています。

そうしたなかで注目を集めたのが、ポルシェが日本市場のためだけに用意した特別仕様車です。

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世界的なスポーツカーブランドでありながら、これまで日本限定のモデルが存在しなかったことに驚く人も少なくありません。

2026年4月、ポルシェジャパンは「911 GT3 アルティザンエディション（911 GT3 Artisan Edition）」を発表しました。

販売台数はわずか30台で、日本市場だけに設定された特別なモデルです。ベースとなるのは現行型の「911 GT3」で、ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャーが手掛けています。

911 GT3は全長4570mm×全幅1852mm×全高1279mm、ホイールベース2457mmのボディを持つ高性能スポーツカーです。

搭載される4.0リッター水平対向6気筒エンジンは、最高出力510PS、最大トルク450Nmを発生。

7速PDKまたは6速MTが組み合わされ、駆動方式はRR（リアエンジン・リアドライブ）を採用しています。

PDK仕様では0-100km／h加速約3.4秒、最高速度約311km／hという優れた性能を誇ります。

911シリーズは長年にわたりポルシェの象徴として愛されてきました。世代交代のたびに進化を遂げながらも、その個性や魅力を守り続けてきたモデルです。

そんな911 GT3が日本限定仕様のベースとして選ばれたことは、多くのファンにとって特別な意味を持っています。

今回の911 GT3 アルティザンエディションのテーマは、「機械工学」と「日本の伝統工芸」の融合です。

車名に使われている「Artisan」は職人を意味しており、日本のものづくり文化への敬意が込められています。

デザイン面では江戸切子や藍染といった日本文化から着想を得ています。ボディカラーはホワイトを基調とし、PTS（ペイント・トゥ・サンプル）のクラブブルーと淡いブルーをアクセントとして採用。サイドには空気と時間の流れを表現したグラデーションデザインが施されています。

さらに前20インチ・後21インチの軽量鍛造アロイホイールを装着し、後輪のカーボン製エアロディスクには江戸切子をモチーフとした専用パターンを採用。細部まで日本らしさが追求されています。

リアウイング下面には「Engineered in Flacht, Sharpened in Meuspath, Built for Japan」という専用メッセージが記されているのも特徴です。

GT部門の開発拠点であるフラハトやマンタイ・レーシングの拠点モイシュパト、そして日本限定モデルであることを表現しています。

インテリアも特別仕様となっており、スピードブルーとホワイトによるダブルステッチを採用。

藍染をイメージした専用シート表皮が装備され、スポーティさと日本の伝統美を両立させています。

また、ブラック・ブラッシュドアルミニウム仕上げのExclusive Manufakturイルミネーテッドドアシルガードには、「GT3 Artisan Edition」のロゴが刻まれています。

走行性能についても抜かりはありません。通常のGT3よりもサーキット性能を高める「マンタイキット（Manthey Kit）」を標準装備しており、空力性能やシャシ性能をさらに向上させています。

このモデルには、ポルシェAG所属の日本人デザイナーである山下周一氏も開発に参加しています。

限定30台すべてに山下氏の直筆サインやメッセージが添えられる予定で、所有する喜びをさらに高める演出となっています。

また、専用アクセサリーとしてホワイト塗装と専用グラフィックを施した車両キーや、スピードブルーのステッチ入りレザーキーケース、専用ウォレットなども用意されています。

近年のポルシェは、特別なストーリー性を持つ限定モデルの展開を積極的に進めています。

911 GT3 アルティザンエディションは、その流れを日本独自の感性で表現した1台といえるでしょう。

ネット上では、「日本限定というだけで欲しくなる」「30台はかなり希少」「GT3が選ばれたのがうれしい」「江戸切子のデザインが美しい」「藍染モチーフが新鮮」「日本人デザイナー参加は誇らしい」「コレクターズアイテムになりそう」「実車を見てみたい」などの声が上がっています。

ポルシェの伝統と日本文化を融合させたこの特別なモデルは、多くのファンの記憶に残る存在となりそうです。