◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン ― オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）と対戦し、アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）が2ゴールを決め、W杯通算18得点として最多記録をさらに更新した。試合後にFOXスポーツの解説を務める元スウェーデン代表のレジェンドストライカーであるズラタン・イブラヒモビッチ氏（44）が自虐しながらもアルゼンチンの強さを称賛した。

“神の子”が2戦連続で魅せた。前半38分、DFメディナの左サイドからの折り返しにゴール正面へ走り込み、左足で蹴り込んだ。右拳を大きく振り、チームメートと抱き合って喜びを分かち合うと、両手で何度もガッツポーズ。そしてクローゼ（ドイツ）が持つ最多16得点を更新する通算17得点目で単独最多に浮上。

後半アディショナルタイムの50分にも2点目を挙げ、試合中に自身の記録更新に成功した。この2得点でアルゼンチンは2―0で快勝し、1次リーグ突破を決めた。

2戦5発という大活躍を見せているメッシについてイブラヒモビッチ氏は「メッシは次元が違うだよ。彼はすでに2試合で5ゴールも決めているんだ。なのに、俺なんてワールドカップに2回も出たのにノーゴールだぜ？」と自虐してスタジオの笑いを誘った。

「メッシがアルゼンチン代表のためにプレーしているのではない。アルゼンチン代表がメッシのためにプレーしているのだ。これこそが、今の彼ら（アルゼンチン代表）の強さの秘密だよ。なぜなら彼らは、メッシに輝きをもたらすためにプレーし、メッシが最高の状態になれるように全力でサポートしているからだ。チームの全員が、メッシのために走っている。そして彼がボールを持った瞬間、チームのために違いを生み出してくれる。それが彼らの戦術なんだ。だから、メッシが代表のために尽くしているのではなく、彼らがメッシのために尽くしている。これこそが、メッシに成功をもたらした理由だし、アルゼンチンというチームの美しさでもあるんだよ」とアルゼンチンの強さを称賛した。