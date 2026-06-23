キンタロー。「3分のメイクでは流石に厳しかった」リブートに失敗した鈴木亮平風メイク公開「面白すぎる」「ちょっと分かる」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いタレントのキンタロー。が6月22日、自身のInstagramを更新。俳優の鈴木亮平のモノマネメイクを公開し、話題となっている。
【写真】44歳芸人「ちょっと分かる」3分で作ったリブートに失敗した鈴木亮平風メイク
キンタロー。は営業時のオフショットを複数枚投稿。「私はリブートに完全に失敗した 鈴木亮平さん披露」「3分のメイクでは流石に厳しかった！」と鈴木が出演していたTBS系日曜劇場「リブート」（2026年）も意識したコメントをつづり、営業で3分間の時短メイクをしたことを報告している。写真にはモノマネ芸人のまーなと並んで鼻筋や口横のラインを強調させたキンタロー。が笑顔でカメラ目線を向けている。
この投稿には「面白すぎる」「誰かと思った」「メイクの完成度がすごい」「キンタロー。らしい」「笑ってしまった」「ちょっと分かる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】44歳芸人「ちょっと分かる」3分で作ったリブートに失敗した鈴木亮平風メイク
◆キンタロー。、鈴木亮平風メイクに挑戦
キンタロー。は営業時のオフショットを複数枚投稿。「私はリブートに完全に失敗した 鈴木亮平さん披露」「3分のメイクでは流石に厳しかった！」と鈴木が出演していたTBS系日曜劇場「リブート」（2026年）も意識したコメントをつづり、営業で3分間の時短メイクをしたことを報告している。写真にはモノマネ芸人のまーなと並んで鼻筋や口横のラインを強調させたキンタロー。が笑顔でカメラ目線を向けている。
◆キンタロー。の投稿に反響
この投稿には「面白すぎる」「誰かと思った」「メイクの完成度がすごい」「キンタロー。らしい」「笑ってしまった」「ちょっと分かる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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