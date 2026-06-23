ベッキー、「頑張りすぎてパンクしそうになる時も…」 一人時間で自身をリセット
タレントのベッキー（42）が23日、都内で行われたポータブル電源「AORA 100 mini」新製品発表会に登壇。自分自身をリセットする方法を語った。
【写真】全身ピンクコーデがかわいいベッキーと伊藤麗雅氏＆川村卓正氏
今回発表された「AORA 100 mini」は、1004Whの大容量を備え、日常に自然に溶け込むデザイン性と携帯性を追求したモデル。同製品は、15年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で実績を築いてきたBLUETTI JAPANが開発した。
ポータブル電源である同製品にちなみ、「自分の充電方法」についてのトークを展開。ベッキーは温泉で充電されるとし、「温泉に入るとすごくリラックスできる。涼む時にチェアとかに座って、充電してる携帯でスマホゲームとかやったりしてのんびりしたいな」とにっこり。
その後、「日々の暮らしの中でやっていることや、手放したいことは」という質問が寄せられ、「1人の時間を作る」と回答。「頑張り方が下手なのかな。頑張りすぎてパンクしそうになる時も、1人の時間を確保するとちょっとリセットできるので。現場でも『1人の時間をください』と言って楽屋で1人になったり」と忙しい日々での向き合い方について語った。
また、「手放したいこと」の話題では、料理にこだわっていることも明かした。「ヘルシーなもの作らなきゃと思うんですけど、それで自分を追い詰めてしまったりパンクしたりするので」と話し、「こだわりをちょっと手放していくと、心が落ち着くのかなと思います」とにこやかな表情を浮かべた。
【写真】全身ピンクコーデがかわいいベッキーと伊藤麗雅氏＆川村卓正氏
今回発表された「AORA 100 mini」は、1004Whの大容量を備え、日常に自然に溶け込むデザイン性と携帯性を追求したモデル。同製品は、15年以上にわたりポータブル電源とクリーンエネルギー分野で実績を築いてきたBLUETTI JAPANが開発した。
その後、「日々の暮らしの中でやっていることや、手放したいことは」という質問が寄せられ、「1人の時間を作る」と回答。「頑張り方が下手なのかな。頑張りすぎてパンクしそうになる時も、1人の時間を確保するとちょっとリセットできるので。現場でも『1人の時間をください』と言って楽屋で1人になったり」と忙しい日々での向き合い方について語った。
また、「手放したいこと」の話題では、料理にこだわっていることも明かした。「ヘルシーなもの作らなきゃと思うんですけど、それで自分を追い詰めてしまったりパンクしたりするので」と話し、「こだわりをちょっと手放していくと、心が落ち着くのかなと思います」とにこやかな表情を浮かべた。