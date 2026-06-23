シーホース三河が小阪彰久を獲得…縁ある地でキャリアの集大成へ「全てをチームに還元できれば」

シーホース三河は6月23日、小阪彰久との2026－27シーズンにおける選手契約締結を発表した。これに伴い、Bリーグ自由交渉選手リストから同日15時に抹消される。

大阪府出身で現在34歳の小阪は、198センチ102キロのセンター兼パワーフォワード。大阪学院大学から、2015年にアイシン・エイ・ダブリュ アレイオンズ安城でキャリアをスタートさせた。その後は島根スサノオマジックや大阪エヴェッサ、香川ファイブアローズを渡り歩き、豊富な経験とフィジカルを生かしたプレーで各チームを支えてきた。

2023－24シーズンからは福井ブローウィンズに所属。在籍3年目となった今シーズンは、B2リーグ戦18試合に出場し、1試合平均4分10秒のプレータイムで0.6得点、1.0リバウンドを記録した。

Bプレミア開幕を三河で迎えることになった小阪は、クラブを通じて「記念すべきBプレミア初年度を、歴史あるシーホース三河の一員として素晴らしい選手達と共に戦えることを非常に嬉しく思います」とコメント。「チームの勝利のために泥臭く身体を張り、仲間のためにスクリーンをかけ続け、チームファーストの精神で自分の役割を遂行します。キャリアの集大成として、自分が出来る全てをチームに還元できればと思っています」と意気込みを語った。

また、「愛知県には12年前にアレイオンズでキャリアをスタートさせており、とてもゆかりのある土地です。そんな場所に戻ってこれて、非常にワクワクしております」と、キャリアの原点でもある愛知県への復帰を喜んだ。





【動画】プレーヤーとしての思いを語る小阪