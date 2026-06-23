秋田ノーザンハピネッツが栗原翼と契約継続…在籍3年目へ「成長を結果で示せるようにします」

6月23日、秋田ノーザンハピネッツは、栗原翼と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。来シーズンが2年契約の2年目となる。

神奈川県出身で現在28歳の栗原は、182センチ92キロのポイントガード兼シューティングガード。関東学院大学からアースフレンズ東京Zに加入し、バンビシャス奈良を経て、2024－25シーズンに秋田へ加入した。

在籍2年目となった今シーズンは、B1リーグ戦39試合に出場し、1試合平均17分55秒のプレータイムで7.1得点、1.6リバウンド、3.2アシストを記録。バックコートの主力として存在感を示した。

今回の契約合意に際し、栗原はクラブを通じて次のようにコメントした。

「クレイジーピンクの皆さん、こんにちは！栗原翼です。秋田で3シーズン目を迎えられることをとてもうれしく思います。まずは今シーズン、たくさんの応援本当にありがとうございました。ホームでもアウェーでも、沢山の応援のおかげで僕たちも最後まで苦しいシーズンを乗り越えることができました。また、シーズン終了後のパートナー企業の皆さまへのご挨拶では、多くの温かく前向きな言葉をいただき、『次のシーズンこそ期待に応えなければならない』と思いました。

2026－27シーズンからはリーグも新たな形となり、さらに激しい戦いが続くと思いますが、自分自身がさらにレベルアップし、その成長を結果で示せるようにします。そして、自分の持ち味を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。2026－27シーズンも応援よろしくお願いします！」

【動画】秋田を勝利に導いた栗原のブザービーター