■早期天候情報とは

【画像】今後の全国の天気

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は２２日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■沖縄地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和８年６月２２日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 ６月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋０．９℃以上

沖縄地方の気温は、２８日頃までは平年並か高い日が多いでしょう。２９日頃からは太平洋高気圧に覆われやすくなるため、かなり高くなる可能性があります。急激な気温上昇の際は、熱中症の危険性が高くなります。暑さに慣れる取り組みを行うなど事前の熱中症対策を進め、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■奄美地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年６月２２日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

奄美地方 ６月３０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．３℃以上

奄美地方の気温は、２９日頃までは平年並か低いでしょう。３０日頃からは太平洋高気圧に覆われやすくなるため、かなり高くなる可能性があります。急激な気温上昇の際は、熱中症の危険性が高くなります。暑さに慣れる取り組みを行うなど事前の熱中症対策を進め、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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