Æù¤âµû¤â¤Ê¤¤Æü¤ÏÍñ¤Î½ÐÈÖ¡ªÆ¦Éå¤ä¥Ä¥Ê´Ì¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÍñ¤È¤¸¡×¡õ¡ÖÍñßÖ¤á¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼çºÚ¤«¤é½Á¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ËÉÙ¡ª Íñ¤ÎÀäÉÊ¤ª¤«¤º15Áª
Æù¤âµû¤â¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Íñ¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤»¤ë¤¦¤¨¡¢Ì£ÉÕ¤±¤äÄ´ÍýË¡¤â¼«Í³¼«ºß¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¦Éå¤ä¥Ä¥Ê´Ì¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¤ª¤«¤º¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¡¢Æ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÍñ¤È¤¸¡×¤È¡¢¥Ä¥Ê¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÍñßÖ¤á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Æ¦Éå¤ÎÍñ¤È¤¸
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Íñ ...2¸Ä
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå ...1/2Ãú (Ìó150g)
¡¦¤Á¤¯¤ï ...1¤È1/2ËÜ (Ìó50g)
¡¦¾®¾¾ºÚ ...1/2¤ï
¡¦¼Ñ½Á
¡¡ø¤À¤·½Á ...3/4¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò ...³Æ¾®¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ...¾®¤µ¤¸1/3
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¾®¾¾ºÚ¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤È·Ô¤ËÊ¬¤±¤ë¡£Æ¦Éå¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¡¢²£3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤Á¤¯¤ï¤Ï1cmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
2. Ä¾·ÂÌó20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤·¤¿¤é¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î·Ô¡¢Æ¦Éå¡¢¤Á¤¯¤ï¤ò½ç¤Ë¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢Ìó2Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3. ¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾®¾¾ºÚ¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¡£ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢40¡Á50ÉÃ¼Ñ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬174kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¢£¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñßÖ¤á
Íñ¤ÏßÖ¤á²á¤®¤º¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¥¡¼¥×
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Íñ ...2¸Ä
¡¦¥Ä¥Ê (ÌýÄÒ¤±) ...70g
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä ...1/4¸Ä (Ìó250g)
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/2¸Ä
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡¦±ö
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¤Ø¤é¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3. Â³¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ä¥Ê¤ò½Á¤´¤È¤È¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ1¡Á2Ê¬ßÖ¤á¡¢¿åÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢Ìó1Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
4. ±ö¾®¤µ¤¸1/3¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£2¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬240kcal/±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/°æ¸¶Íµ»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ã»»þ´Ö¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ë»¤·¤¤Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤ä¡¢¼ê·Ú¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤Ãë¿©¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¢°æ¸¶Íµ»Ò¡¡»£±Æ/ÃÝÆâ¾ÏÍº¡¢ÌÚÂ¼Âó¡¡±ÉÍÜ·×»»/¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ/ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤/ËÒÌîÄ¾»Ò
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/¤µ¤¤¤È¤¦¤¢¤º¤ß