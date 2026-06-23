【球宴ファン投票】万波中正が50万票突破 前回からトップに変動なしも遊撃手部門で順位変動〈パ・リーグ第22回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は23日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第22回中間発表を行いました。
パ・リーグでは前日発表から各部門トップに変動はなし。球団別では日本ハムの選手が最多6部門でトップに立っています。得票数パ最多の万波中正選手は50万票を突破しました。
そのほかのランキングでは遊撃手部門に順位変動が。紅林弘太郎選手(オリックス)が前日から1つ順位を上げて3位となっています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第22回中間発表
【先発投手】
1位 伊藤大海(日本ハム)239,891票
2位 平良海馬(西武)169,695票
3位 大津亮介(ソフトバンク)128,566票
【中継投手】
1位 鈴木昭汰(ロッテ)266,633票
2位 甲斐野央(西武)228,774票
3位 田中正義(日本ハム)224,988票
【抑え投手】
1位 マチャド(オリックス)299,434票
2位 横山陸人(ロッテ)275,670票
3位 柳川大晟(日本ハム)221,857票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム)367,113票
2位 若月健矢(オリックス)228,748票
3位 海野隆司(ソフトバンク)165,318票
【一塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)441,067票
2位 ネビン(西武)341,499票
3位 ソト(ロッテ)247,478票
【二塁手】
1位 小川龍成(ロッテ)337,140票
2位 太田椋(オリックス)302,537票
3位 牧原大成(ソフトバンク)233,906票
【三塁手】
1位 栗原陵矢(ソフトバンク)486,219票
2位 郡司裕也(日本ハム)265,724票
3位 宗佑磨(オリックス)178,895票
【遊撃手】
1位 水野達稀(日本ハム)270,739票
2位 友杉篤輝(ロッテ)257,122票
3位 紅林弘太郎(オリックス)193,739票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)506,924票
2位 西川史礁(ロッテ)432,997票
3位 周東佑京(ソフトバンク)391,453票
4位 近藤健介(ソフトバンク)352,445票
5位 西川龍馬(オリックス)241,781票
1位 レイエス(日本ハム)456,414票
2位 柳田悠岐(ソフトバンク)318,712票
3位 ポランコ(ロッテ)192,961票