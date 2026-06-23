チュニジア戦で2ゴール1アシスト

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。20日（同21日）のチュニジア戦で大活躍した上田綺世の庶民的な私服が、大きな話題となっている。

上田はチュニジア戦の前半31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシスト。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

2ゴール1アシストで文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ選出。オランダ1部で得点王にも輝いた27歳だが、身に着けている私服は庶民的なものだった。

5月下旬、自身のインスタグラムで「家族からパワーたくさんもらいました！」などとつづり、オフショットを公開。その中の1枚で着ていたTシャツは、ユニクロの1990円のものとみられる。

この事実がXで拡散されると、ファンも反応。「金持ってるのにユニクロ着てるのがいいわ」「俺の方が着てるシャツの値段高い」「何着るかより誰が着るかってわからせてくるのやめてほしい」「まじで、かわいいw」「綺世とおそろやー！！笑」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）