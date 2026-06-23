Ｊ１神戸は２３日、Ｊ１横浜ＭのＭＦ渡辺皓太を完全移籍で獲得したと発表した。

渡辺皓は身長１６６センチと小柄ながら、ボール奪取能力や攻撃参加に定評のあるボランチ。東京Ｖユース時代から世代別日本代表で活躍し、Ａ代表に招集された経験もある。１９年夏に横浜Ｍ加入後は、２２年のＪ１優勝や２３―２４年のＡＣＬ（現ＡＣＬＥ）準優勝に貢献した。

神戸は、右膝の手術を受けてリハビリ中の元日本代表ＭＦ扇原貴宏が８月のＪ１開幕に間に合うかは不透明で、渡辺皓獲得に動いていた。

渡辺皓は神戸のクラブを通じてコメントを発表した。

「ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。横浜Ｆ・マリノスから加入することになりました渡辺皓太です。ヴィッセル神戸という素晴らしいクラブの一員になれることをうれしく思います。クラブのタイトル獲得に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしく願いします！」

◆渡辺 皓太（わたなべ・こうた） １９９８年１０月１８日、神奈川・川崎市生まれ。２７歳。東京Ｖのジュニア、ジュニアユース、ユースを経てトップチーム昇格。１９年８月、横浜Ｍ移籍。Ｊ１通算１７３試合５得点、Ｊ２通算９０試合４得点。１６６センチ、６６キロ。利き足は右。家族は妻でタレントの実紀（みのり）と３男。