◆パ・リーグ 日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）

３連勝中だったロッテは、投打がかみ合わずに日本ハムに完敗を喫して４連勝を逃し、貯金が「１」となった。

先発した広池康志郎投手（２３）は初回、２番の大塚からこの日最速１５３キロの直球で空振り三振を奪うなど簡単に２死を奪ったが、３番のレイエスに１６号ソロを被弾。痛恨の先取点を献上した。３回には８番の進藤に２号ソロを浴びると、１死二塁で大塚に中堅の頭を越える適時三塁打を浴びた。

４回は二塁手・小川、一塁手池田が守備で好プレー。２死から矢沢に右中間への三塁打を許したが、前の打席で本塁打を浴びた進藤を三ゴロに打ち取って切り抜けた。５、６回も安打を浴びて走者を背負っての投球となったが、広池は踏ん張って無失点。６回８４球で８安打を浴びながら無四球の３失点でまとめ、クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）をクリアする粘投を見せたが３勝目はならずに降板した。。

打線は日本ハム先発・北山の前に沈黙。２回までは１人の走者も出せずにパーフェクト投球を許した。３回に１死から上田が右前安打でチーム初安打も後続が凡退。４、５回も三者凡退に終わり、６回に小川が中前安打を放つも続かなかった。

８回には２番手カスティーヨが登板するも進藤の三塁ベースにあたる二塁打、山県のバントがチャレンジで内野安打になる不運が続いて無死一、三塁のピンチを作られると、水野にスクイズを決められてリードを４点に広げられた。８回は先頭の山口が左前安打で出塁も、続く代打の安田が二ゴロ併殺打に倒れた。